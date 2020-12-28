При взрыве газового обогревателя в Самцхе-Джавахети погибла пожилая женщина

Причиной взрыва стала неправильная эксплуатация газового обогревателя, что и привело к его взрыву в доме, где находилась 75-летняя женщина
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В результате взрыва газового обогревателя в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) скончалась 75-летняя женщина, сообщает телекомпания Rustavi 2.
Несчастный случай произошел в селе Ханчали. По предварительной информации, взрыв произошел из-за неправильного монтажа обогревателя. Когда правоохранители и бригада скорой помощи прибыли на место происшествия, женщина уже была мертва. Она находилась дома одна.