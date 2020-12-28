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При взрыве газового обогревателя в Самцхе-Джавахети погибла пожилая женщина

© photo: Sputnik / Miho Neiman
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2332)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201228/250466207/Pri-vzryve-gazovogo-obogrevatelya-v-Samtskhe-Dzhavakheti-pogibla-pozhilaya-zhenschina.html

Причиной взрыва стала неправильная эксплуатация газового обогревателя, что и привело к его взрыву в доме, где находилась 75-летняя женщина

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В результате взрыва газового обогревателя в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) скончалась 75-летняя женщина, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Несчастный случай произошел в селе Ханчали. По предварительной информации, взрыв произошел из-за неправильного монтажа обогревателя. Когда правоохранители и бригада скорой помощи прибыли на место происшествия, женщина уже была мертва. Она находилась дома одна.

Темы:
Происшествия в Грузии (2332)
Теги:
Самцхе-Джавахети, Взрыв газа, Грузия


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