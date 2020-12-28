При взрыве газового обогревателя в Самцхе-Джавахети погибла пожилая женщина

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В Грузии в 2020 году удалось сохранить рабочие места всем деятелям культуры Грузия стала в 2020 году единственной страной в Европе, где во время мировой пандемии открылись два новых музея, отметил министр 78

Новые коллекционные монеты из золота и серебра выпустил Нацбанк Грузии Купить монеты можно будет только в течение пяти дней, после чего их продажи будут остановлены – за раз можно приобрести только две серебряные и одну золотую монету 286