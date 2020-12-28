В Батуми обворовали несколько аппаратов быстрого зачисления

Преступникам грозит штраф или домашний арест на срок от шести месяцев до года или же лишение свободы на срок от года до трех лет

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Батуми на улице Грибоедова преступники взломали два аппарата быстрого зачисления, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.

По данным ведомства, расследование ведется по статье Уголовного Кодекса Грузии – "кража".

Как рассказали Аджарскому телевидению работники торговых объектов, находящихся в непосредственной близи от аппаратов быстрого зачисления, когда они пришли на работу рано утром, аппараты были уже взломаны и на месте работали сотрудники полиции. Никто их них не видел злоумышленников.

Преступникам грозит штраф или домашний арест на срок от шести месяцев до года или же лишение свободы на срок от года до трех лет.