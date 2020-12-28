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Полицейская машина у здания МВД на улице Чавчавадзе в Батуми

В Батуми обворовали несколько аппаратов быстрого зачисления

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2333)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201228/250476577/V-Batumi-obvorovali-neskolko-apparatov-bystrogo-zachisleniya.html

Преступникам грозит штраф или домашний арест на срок от шести месяцев до года или же лишение свободы на срок от года до трех лет

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Батуми на улице Грибоедова преступники взломали два аппарата быстрого зачисления, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным ведомства, расследование ведется по статье Уголовного Кодекса Грузии – "кража".

Как рассказали Аджарскому телевидению работники торговых объектов, находящихся в непосредственной близи от аппаратов быстрого зачисления, когда они пришли на работу рано утром, аппараты были уже взломаны и на месте работали сотрудники полиции. Никто их них не видел злоумышленников.

Преступникам грозит штраф или домашний арест на срок от шести месяцев до года или же лишение свободы на срок от года до трех лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2333)


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