На западе Грузии горит лес

Территория, на которой распространился пожар, находится довольно далеко от населенных пунктов, и опасность распространения огня на жилые дома отсутствует

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Цаленджихском муниципалитете (регион Самнгрело-Земо Сванети) горит лес вблизи села Джвари.

Как сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, горят сухая трава, листья и кустарники. На месте мобилизована группа из 20 пожарных.

Территория, на которой распространился пожар, находится довольно далеко от населенных пунктов, и опасность распространения огня на жилые дома отсутствует. Ситуация находится под контролем пожарных-спасателей.

Причины возникновения пожара устанавливаются.