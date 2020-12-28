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Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви

На западе Грузии горит лес

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2334)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/09/250286871.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201228/250477153/Na-zapade-Gruzii-gorit-les.html

Территория, на которой распространился пожар, находится довольно далеко от населенных пунктов, и опасность распространения огня на жилые дома отсутствует

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Цаленджихском муниципалитете (регион Самнгрело-Земо Сванети) горит лес вблизи села Джвари.

Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
© Sputnik / STRINGER
На западе Грузии новый очаг возгорания – горят болота

Как сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, горят сухая трава, листья и кустарники. На месте мобилизована группа из 20 пожарных.

Территория, на которой распространился пожар, находится довольно далеко от населенных пунктов, и опасность распространения огня на жилые дома отсутствует. Ситуация находится под контролем пожарных-спасателей.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Темы:
Происшествия в Грузии (2334)
Теги:
лесной пожар, Грузия


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