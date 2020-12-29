На востоке Грузии изъяли килограмм наркотиков

В селе Муганло задержан 35-летний мужчина, у которого нашли большое количество наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. На востоке Грузии в Кахети задержан 35-летний мужчина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Задержание было произведено в селе Муганло. При обыске полиция изъяла один килограмм наркотического вещества, содержащего героин, предположительно предназначенного для реализации.

Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочное заключение.