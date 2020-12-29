18:08 29 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9959
  • 100 RUB4.4359
  • USD3.2716
Поиск
Тбилисский городской суд

Суд вынес приговор пьяному полицейскому, застрелившему женщину в Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1257)
10010
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/13/249495034.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201229/250485482/Sud-vynes-prigovor-pyanomu-politseyskomu-zastrelivshemu-zhinschinu-v-Tbilisi.html

Безадресная стрельба бывшему полицейскому обернулась увольнением со службы и восьмью годами лишения свободы

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд признал бывшего полицейского Иосеба Габриадзе, который в апреле 2020 года случайно застрелил женщину с балкона своего дома, виновным в убийстве и приговорил к восьми годам тюремного заключения.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дело о стрелявшем полицейском: прокуратура считает убийство умышленным

На одном из центральных проспектов Тбилиси Важа-Пшавела 19 апреля в день празднования Пасхи изрядно пьяный полицейский устроил безадресную стрельбу со своего балкона. Одна из слепых пуль угодила в квартиру дома напротив и попала в мирно смотрящую телевизор женщину. Ею оказалась 50-летняя мать певицы Тики Махалдиани Тамар Антелава. Женщина скончалась на месте.

Изначально следствие велось по статье 116 УК Грузии – причинение смерти по неосторожности. Позже статья была переквалифицирована в 108-ю – умышленное убийство, и приговор оказался суровее, чем ожидалось.

Темы:
Преступность в Грузии (1257)
Теги:
Полицейский, Суд, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торговля на рынке. Новогодний базар
Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Большие надежды: в Грузии с нетерпением провожают 2020 год - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться