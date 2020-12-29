Суд вынес приговор пьяному полицейскому, застрелившему женщину в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд признал бывшего полицейского Иосеба Габриадзе, который в апреле 2020 года случайно застрелил женщину с балкона своего дома, виновным в убийстве и приговорил к восьми годам тюремного заключения.

На одном из центральных проспектов Тбилиси Важа-Пшавела 19 апреля в день празднования Пасхи изрядно пьяный полицейский устроил безадресную стрельбу со своего балкона. Одна из слепых пуль угодила в квартиру дома напротив и попала в мирно смотрящую телевизор женщину. Ею оказалась 50-летняя мать певицы Тики Махалдиани Тамар Антелава. Женщина скончалась на месте.

Изначально следствие велось по статье 116 УК Грузии – причинение смерти по неосторожности. Позже статья была переквалифицирована в 108-ю – умышленное убийство, и приговор оказался суровее, чем ожидалось.