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Патрульная полиция

В Грузии предотвращено разбойное нападение – на "дело" шли два подростка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1258)
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16-летним злоумышленникам грозит серьезное наказание – обвинение им предъявлено сразу по двум статьям Уголовного кодекса Грузии

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В Квемо Картли предотвращен факт разбойного нападения – задержаны двое несовершеннолетних, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Криминальная разборка в Тбилиси: ранен 16-летний подросток

Задержаны двое 16-летних подростков. Они готовили разбойное нападение на одну из семей в Тетрицкаро. Помимо готовящегося преступления, им будет инкриминировано незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Следствие установило, что обвиняемые планировали нападение на дом одного из местных жителей, однако оперативное вмешательство правоохранителей помешало им осуществить задуманное.

Полицейские задержали юных злоумышленников, когда они уже шли на "дело". При них нашли маски, перчатки и обрез.

Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "разбой" и "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия". Обвиняемым грозите лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1258)
Теги:
преступность, МВД Грузии, Грузия


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