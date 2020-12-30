В Тбилиси "накрыли" наркоторговцев

В поселке Поничала, за которым давно ходит печальная слава центра наркоторговли, задержаны сразу девять человек, подозреваемых в наркопреступлении

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Сотрудники департамента криминальной полиции задержали девять наркоторговцев в поселке Поничала на окраине Тбилиси, сообщает МВД Грузии.

Выявить преступную схему наркоторговцев удалось в результате оперативных и следственных мероприятий, которых проводились почти три месяца.

По данным следствия, обвиняемые систематически торговали наркотиками. Перед арестом сотрудники полиции на основании решения суда несколько раз осуществили контрольную закупку героина и провели скрытую аудио- и видеозапись этого процесса.

Во время личного обыска и обыска домов задержанных, полиция изъяла наркотические вещества – героин и метадон, а также деньги и мобильные телефоны в качестве вещественных доказательств.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.

Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через "канал Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию завозят так называемые "клубные наркотики", а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.