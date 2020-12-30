В Гори горит вещевой рынок

Вещевой рынок в Гори, как и во всех крупных городах Грузии, закрыт из-за пандемии коронавируса с 28 ноября

ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. Пожарные в данный момент пытаются справиться с пожаром на вещевом рыке в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает Первый канал.

На месте мобилизовано 12 бригад. Размер сгоревшей площади пока неизвестен.

После того, как будет потушен пожар, специалисты установят размер ущерба.

Вещевой рынок в Гори, как и во всех крупных городах Грузии, закрыт из-за пандемии коронавируса с 28 ноября.