Крупный пожар на вещевом рынке в Гори локализован

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Гори локализован крупный пожар на вещевом и смешанном рынках, говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По информации агентства, в настоящее время ведутся активные ликвидационные работы.

photo: Emergency Management Service / FB Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори

"По информации, поступившей в Центр управления общественной безопасности "112" МВД, на рыночной площади поселка Святая Вода в Гори наблюдались сильное задымление и открытый огонь. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и немедленно начали тушение пожара", - говорится в сообщении Службы.

Спасателям-пожарным удалось локализовать пожар после нескольких часов непрерывной работы, в частности нет угрозы распространения огня.

photo: Emergency Management Service / FB Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори

В огне никто не пострадал. На месте мобилизовано 15 пожарно-спасательных отрядов. МВД Грузии начало следствие.