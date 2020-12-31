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Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори

Крупный пожар на вещевом рынке в Гори локализован

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2334)
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Sputnik Грузия
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Пожар удалось локализовать после нескольких часов непрерывной работы 15-и пожарно-спасательных отрядов

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Гори локализован крупный пожар на вещевом и смешанном рынках, говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По информации агентства, в настоящее время ведутся активные ликвидационные работы.

"По информации, поступившей в Центр управления общественной безопасности "112" МВД, на рыночной площади поселка Святая Вода в Гори наблюдались сильное задымление и открытый огонь. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и немедленно начали тушение пожара", - говорится в сообщении Службы.

Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори
photo: Emergency Management Service / FB
Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори

Спасателям-пожарным удалось локализовать пожар после нескольких часов непрерывной работы, в частности нет угрозы распространения огня.

Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори
photo: Emergency Management Service / FB
Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори

В огне никто не пострадал. На месте мобилизовано 15 пожарно-спасательных отрядов. МВД Грузии начало следствие.

Темы:
Происшествия в Грузии (2334)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Пожар, Гори, Шида Картли, Грузия


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