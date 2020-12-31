Обнародовано видео крупного пожара на вещевом рынке в Гори

С огнем боролись 15 пожарно-спасательных групп, в результате пожара никто не пострадал

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Специалисты пытаются установить причину крупного пожара на вещевом и смешанном рынках в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Возгорание возникло на рынке накануне ночью. С огнем боролись 15 пожарно-спасательных групп. Кроме того, сотрудники Службы ЧС помогли торговцам перенести их продукцию в безопасное место.

Отмечается, что была угроза распространения огня на расположенные рядом здания, однако пожарным удалось вовремя отреагировать и не допустить этого.

Обработка сгоревшей территории и мониторинг продолжались всю ночь в непрерывном режиме. К этому времени пожар полностью ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал, размер ущерба пока неизвестен.

Точная причина возгорания будет установлена специалистами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или источников повышенной опасности".