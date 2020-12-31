11:32 31 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.4031
  • USD3.2766
Поиск
Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори

Обнародовано видео крупного пожара на вещевом рынке в Гори

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
7801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1f/250503620.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201231/250504443/Obnarodovano-video-krupnogo-pozhara-na-veschevom-rynke-v-Gori.html

С огнем боролись 15 пожарно-спасательных групп, в результате пожара никто не пострадал

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Специалисты пытаются установить причину крупного пожара на вещевом и смешанном рынках в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори
photo: Emergency Management Service / FB
Крупный пожар на вещевом рынке в Гори локализован

Возгорание возникло на рынке накануне ночью. С огнем боролись 15 пожарно-спасательных групп. Кроме того, сотрудники Службы ЧС помогли торговцам перенести их продукцию в безопасное место. 

Отмечается, что была угроза распространения огня на расположенные рядом здания, однако пожарным удалось вовремя отреагировать и не допустить этого.

Обработка сгоревшей территории и мониторинг продолжались всю ночь в непрерывном режиме. К этому времени пожар полностью ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал, размер ущерба пока неизвестен.

Точная причина возгорания будет установлена специалистами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или источников повышенной опасности".

Теги:
Гори, Грузия, Пожар


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Простоял две недели: вандалы уничтожили бюст Бреонны Тейлор, ранее установленный в Окленде
Вандалы уничтожили памятник чернокожей девушке в США - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться