Взрыв на западе Грузии – есть жертвы

Взрывом разрушило дом. Спасателям удалось достать из-под завала двух человек, третий был найден уже мертвым

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Несчастный случай в канун Нового года произошел в селе Кведа Сазано Зестафонского района (регион Имерети) – в одном из жилых домов произошел взрыв газа, погиб один человек.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии, причиной взрыва предположительно стала утечка газа. Взрыв был настолько мощным, что обрушилось полздания, завалив людей.

В доме находились три человека. Спасатели вытащили из под завалов двоих, они были контактными. Пострадавших сразу же отправили в больницу. Один человек был найден мертвым. В результате взрыва пожара не было.