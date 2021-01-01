10:24 01 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара

Взрыв на западе Грузии – есть жертвы

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2337)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/06/249373444.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210101/250511614/Vzryv-na-zapade-Gruzii--est-zhertvy.html

Взрывом разрушило дом. Спасателям удалось достать из-под завала двух человек, третий был найден уже мертвым

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Несчастный случай в канун Нового года произошел в селе Кведа Сазано Зестафонского района (регион Имерети) – в одном из жилых домов произошел взрыв газа, погиб один человек.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии, причиной взрыва предположительно стала утечка газа. Взрыв был настолько мощным, что обрушилось полздания, завалив людей.

В доме находились три человека. Спасатели вытащили из под завалов двоих, они были контактными. Пострадавших сразу же отправили в больницу. Один человек был найден мертвым. В результате взрыва пожара не было.

Темы:
Происшествия в Грузии (2337)
Теги:
Взрыв газа, Имерети, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Было трудно, но мы справились: Грузия встречает 2021 год - видео
Было трудно, но мы справились: Грузия встречает 2021 год – видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться