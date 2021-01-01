Разборка в Самцхе-Джавахети завершилась убийством

Драка между молодыми людьми на сельской дороге закончилась трагедией – выстрел из охотничьего ружья стал смертельным для одного из них

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Ниноцминда (Самцхе-Джавахети) разборка между местными закончилась смертью 32-летнего мужчины, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Инцидент произошел на дороге между селами Гандза и Фока.

По словам очевидцев, молодые люди сначала ругались, а затем завязалась драка. Один из них выстрелил из огнестрельного оружия.

Односельчане доставили раненного в клинику в Ахалкалаки, однако врачам не удалось его спасти. Телесные повреждения получили еще два человека.

Обвиняемый пока не задержан. Ведутся следственные мероприятия.

Следствие идет по статье УК Грузии "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до четырнадцати лет.