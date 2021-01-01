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Патрульная полиция

В Боржоми задержана женщина за убийство сына

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1261)
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Sputnik Грузия
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Уголовное дело возбуждено по статье УК – умышленное убийство члена семьи в отягчающих обстоятельствах, которая предусматривает от 13 до 17 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) задержана мать, убившая сына.

Как сообщает МВД Грузии, против 62-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство члена семьи в отягчающих обстоятельствах".

Следствие установило, что обвиняемая в собственном доме во время ссоры нанесла 41-летнему сыну смертельные ранения холодным оружием. Раненный мужчина скончался на месте. Правоохранители изъяли в качестве улики орудие убийства – нож.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1261)
Теги:
Убийство, МВД Грузии, Грузия


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