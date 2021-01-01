В Боржоми задержана женщина за убийство сына

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) задержана мать, убившая сына.
Как сообщает МВД Грузии, против 62-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство члена семьи в отягчающих обстоятельствах".
Следствие установило, что обвиняемая в собственном доме во время ссоры нанесла 41-летнему сыну смертельные ранения холодным оружием. Раненный мужчина скончался на месте. Правоохранители изъяли в качестве улики орудие убийства – нож.
Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.