18:44 01 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Кутаиси - патрульная полиция

Страшная авария на западе Грузии – погибли два человека

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2338)
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0f/250045947.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210101/250513988/Strashnaya-avariya-na-zapade-Gruzii--pogibli-dva-cheloveka.html

"Мерседес" врезался в дерево на такой скорости, что водитель и его пассажир скончались на месте. По факту начато следствие

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) погибли два молодых человека, сообщает телекомпания Rustavi 2.

ДТП произошло у моста Малтаквы. Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz не смог справиться с управления, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Когда на место происшествия приехала бригада скорой медицинской помощи молодые люди уже были мертвы.

Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатация транспорта, повлекшее смерть человека".

Темы:
Происшествия в Грузии (2338)
Теги:
Поти, ДТП, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
С Новым годом! Праздничные фейерверки в небе над Тбилиси - видео
С Новым годом! Праздничные фейерверки в небе над Тбилиси - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться