Страшная авария на западе Грузии – погибли два человека

"Мерседес" врезался в дерево на такой скорости, что водитель и его пассажир скончались на месте. По факту начато следствие

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии в Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) погибли два молодых человека, сообщает телекомпания Rustavi 2.

ДТП произошло у моста Малтаквы. Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz не смог справиться с управления, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Когда на место происшествия приехала бригада скорой медицинской помощи молодые люди уже были мертвы.

Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатация транспорта, повлекшее смерть человека".