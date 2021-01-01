Трагедия на востоке Грузии – в аварии погибли две девочки

В машине сидела еще одна несовершеннолетняя девочка, она и молодой человек 25 лет выжили, но с телесными повреждениями доставлены в больницу

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В результате страшного дорожно-транспортного происшествия в селе Качрети Гурджаанского района (регион Кахети) погибли две несовершеннолетние девочки – ученицы 11 класса, сообщает телекомпания Imedi.

По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в электростолб. Девочки скончались на месте. Еще два пассажира – молодой человек 25 лет и несовершеннолетняя девочка с телесными повреждениями доставлены в больницу в Гурджаани.

По факту начато следствие.