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Трагедия на востоке Грузии – в аварии погибли две девочки

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2339)
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Sputnik Грузия
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В машине сидела еще одна несовершеннолетняя девочка, она и молодой человек 25 лет выжили, но с телесными повреждениями доставлены в больницу

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В результате страшного дорожно-транспортного происшествия в селе Качрети Гурджаанского района (регион Кахети) погибли две несовершеннолетние девочки – ученицы 11 класса, сообщает телекомпания Imedi.

По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в электростолб. Девочки скончались на месте. Еще два пассажира – молодой человек 25 лет и несовершеннолетняя девочка с телесными повреждениями доставлены в больницу в Гурджаани.

По факту начато следствие.

Темы:
Происшествия в Грузии (2339)


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