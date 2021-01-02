ДТП на западе Грузии: погиб один человек

По предварительной информации и погибший, и пострадавший – сотрудники инспекции охраны окружающей среды

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В результате аварии на дороге в Местию в районе Цаленджиха погиб один человек, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение.

Пассажир погиб на месте, а водитель в тяжелом состоянии был доставлен в клинику.

По предварительной информации и погибший, и пострадавший – сотрудники инспекции охраны окружающей среды.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение безопасности движения транспорта или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека".