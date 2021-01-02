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ДТП на западе Грузии: погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (228)
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По предварительной информации и погибший, и пострадавший – сотрудники инспекции охраны окружающей среды

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В результате аварии на дороге в Местию в районе Цаленджиха погиб один человек, сообщает Первый канал.

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По данным телеканала, водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение.

Пассажир погиб на месте, а водитель в тяжелом состоянии был доставлен в клинику.

По предварительной информации и погибший, и пострадавший – сотрудники инспекции охраны окружающей среды.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение безопасности движения транспорта или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека".

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (228)
Теги:
Грузия, ДТП


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