ДТП на западе Грузии: погиб один человек

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В результате аварии на дороге в Местию в районе Цаленджиха погиб один человек, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение.
Пассажир погиб на месте, а водитель в тяжелом состоянии был доставлен в клинику.
По предварительной информации и погибший, и пострадавший – сотрудники инспекции охраны окружающей среды.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение безопасности движения транспорта или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека".