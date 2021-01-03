16:39 03 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Здание прокуратуры Грузии

Подозреваемой в убийстве сына женщине в Боржоми предъявлено обвинение

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1263)
299 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210103/250529434/Podozrevaemoy-v-ubiystve-syna-zhenschine-v-Borzhomi-predyavleno-obvinenie.html

Во время ссоры 62-летняя мать холодным оружием ударила своего 41-летнего сына в область груди, он скончался на месте

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Жительнице города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), задержанной по обвинению в убийстве собственного сына, прокуратура Грузии официально предъявила обвинение, сообщает пресс-служба ведомства.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Преступность в Грузии продолжает сокращаться – новые данные

Следствие установило, что ночью 1 января во время ссоры 62-летняя мать холодным оружием ударила своего 41-летнего сына в область груди, он скончался на месте.

Задержанная обвиняется по статье – "умышленное убийство члена семьи", и ей грозит от 13 до 17 лет тюремного заключения. Прокуратура уже обратилась в Ахалцихский районный суд с ходатайством об установлении в качестве меры пресечения для обвиняемой тюремного заключения.

По данным СМИ, обвиняемая – Тома Постникова, жила вместе с сыном. По рассказам соседей, у Игоря Постникова были проблемы с алкоголем, из-за чего в семье часто происходили конфликты.

Темы:
Преступность в Грузии (1263)
Теги:
преступность, Генеральная прокуратура Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодний Кутаиси - украшения и иллюминация в городе, новогодняя елка
Новогодняя красота: как выглядит празднично украшенный Кутаиси - фото
Санкт-петербургский завод помогает восстанавливать собор Парижской Богоматери
Санкт-петербургский завод помогает восстанавливать собор Парижской Богоматери
Инфографика: Приготовление хаша
Как приготовить хаш - самое мужское блюдо
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться