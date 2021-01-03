Подозреваемой в убийстве сына женщине в Боржоми предъявлено обвинение

Во время ссоры 62-летняя мать холодным оружием ударила своего 41-летнего сына в область груди, он скончался на месте

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Жительнице города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети), задержанной по обвинению в убийстве собственного сына, прокуратура Грузии официально предъявила обвинение, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что ночью 1 января во время ссоры 62-летняя мать холодным оружием ударила своего 41-летнего сына в область груди, он скончался на месте.

Задержанная обвиняется по статье – "умышленное убийство члена семьи", и ей грозит от 13 до 17 лет тюремного заключения. Прокуратура уже обратилась в Ахалцихский районный суд с ходатайством об установлении в качестве меры пресечения для обвиняемой тюремного заключения.

По данным СМИ, обвиняемая – Тома Постникова, жила вместе с сыном. По рассказам соседей, у Игоря Постникова были проблемы с алкоголем, из-за чего в семье часто происходили конфликты.