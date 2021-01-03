В одном из районов Тбилиси четыре тысячи абонентов остались без газа

В настоящее время ведутся интенсивные работы по ликвидации аварии и восстановлению газоснабжения, заявляют в компании

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В Дигомском районе на окраине Тбилиси четырем тысячам абонентов приостановили подачу газа из-за аварии, говорится в заявлении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

"Жителям 5-го и 6-го кварталов Дигомского массива, до 4 000 абонентов было аварийно отключено газоснабжение. На данном этапе ведутся интенсивные работы по своевременному восстановлению газоснабжения", - говорится в заявлении.

Полностью возобновить подачу газа в компании обещают к концу дня, ближе к 20:00.