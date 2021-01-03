20:15 03 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Газовые счетчики на улице у жилого дома. Городское газоснабжение

В одном из районов Тбилиси четыре тысячи абонентов остались без газа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2340)
78 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210103/250530448/V-odnom-iz-rayonov-Tbilisi-chetyre-tysyachi-abonentov-ostalis-bez-gaza.html

В настоящее время ведутся интенсивные работы по ликвидации аварии и восстановлению газоснабжения, заявляют в компании

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В Дигомском районе на окраине Тбилиси четырем тысячам абонентов приостановили подачу газа из-за аварии, говорится в заявлении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

"Жителям 5-го и 6-го кварталов Дигомского массива, до 4 000 абонентов было аварийно отключено газоснабжение. На данном этапе ведутся интенсивные работы по своевременному восстановлению газоснабжения", - говорится в заявлении.

Полностью возобновить подачу газа в компании обещают к концу дня, ближе к 20:00.

Темы:
Происшествия в Грузии (2340)
Теги:
газопровод, газ, Тбилиси


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодний Кутаиси - украшения и иллюминация в городе, новогодняя елка
Новогодняя красота: как выглядит празднично украшенный Кутаиси - фото
Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра, не дыша
Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра не дыша - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться