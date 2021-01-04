Убийство в Батуми раскрыто: полиция задержала молодого мужчину

Конфликт между мужчинами в Батуми завершился убийством. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузинские следователи раскрыли факт убийства в черноморском городе Батуми (АР Аджария) - задержан 24-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Случай произошел накануне на территории т.н. "Городка мечты" на проспекте Придона Халваши.

По данным следствия, обвиняемый во время ссоры холодным оружием ранил двух мужчин и скрылся с места происшествия. В результате полученных ранений 43-летний мужчина скончался до того, как его удалось доставить в больницу. А 27-летнему мужчине врачи смогли оказать соответствующую медицинскую помощь.

Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "умышленное убийство" и "умышленное причинение тяжелого вреда здоровью". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.