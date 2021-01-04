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Патрульная полиция

Убийство в Батуми раскрыто: полиция задержала молодого мужчину

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1265)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210104/250533783/Ubiystvo-v-Batumi-raskryto-politsiya-zaderzhala-molodogo-muzhchinu.html

Конфликт между мужчинами в Батуми завершился убийством. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузинские следователи раскрыли факт убийства в черноморском городе Батуми (АР Аджария) - задержан 24-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Случай произошел накануне на территории т.н. "Городка мечты" на проспекте Придона Халваши.

Здание прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Подозреваемой в убийстве сына женщине в Боржоми предъявлено обвинение

По данным следствия, обвиняемый во время ссоры холодным оружием ранил двух мужчин и скрылся с места происшествия. В результате полученных ранений 43-летний мужчина скончался до того, как его удалось доставить в больницу. А 27-летнему мужчине врачи смогли оказать соответствующую медицинскую помощь.

Полиция изъяла нож в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "умышленное убийство" и "умышленное причинение тяжелого вреда здоровью". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1265)
Теги:
Арест, полиция, МВД Грузии, Убийство


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