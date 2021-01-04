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Пожар в Самегрело

На западе Грузии горят ореховые плантации

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210104/250535756/Na-zapade-Gruzii-goryat-orekhovye-plantatsii.html

Из-за сильного ветра пожар быстро распространяется, с огнем борются бригады пожарных-спасателей

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Сильный пожар разгорелся в селе Давитиани района Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) - горит плантация ореха и черники, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Изначально горели сорняки, однако из-за сильного ветра пожар распространился на частную территорию.

На месте работают пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Мобилизованы и бригады скорой помощи.

Из-за сильного ветра пожар быстро распространяется. Сообщений о пострадавших не поступало, также пока неизвестна площадь возгорания.



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