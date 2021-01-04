На западе Грузии горят ореховые плантации

Опасная инфекция выявлена у 50-летнего человека, въехавшего на территорию Грузии из другой страны

На сегодняшний день грузино-российские отношения таковы: между странами нет дипотношений и прямого авиасообщения, а безвизовый режим действует лишь в одностороннем порядке - для граждан России в Грузии