На западе Грузии горят ореховые плантации

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Сильный пожар разгорелся в селе Давитиани района Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) - горит плантация ореха и черники, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.
Изначально горели сорняки, однако из-за сильного ветра пожар распространился на частную территорию.
На месте работают пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Мобилизованы и бригады скорой помощи.
Из-за сильного ветра пожар быстро распространяется. Сообщений о пострадавших не поступало, также пока неизвестна площадь возгорания.