Опасная пиротехника и алкогольная интоксикация: сколько человек пострадало в Грузии

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Грузии в новогоднюю ночь госпитализировали 36 человек, которые получили повреждения от использования пиротехники, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу Центра скорой медицинской помощи.

Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызывали 51 раз. Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось 9 пациентам.

В новогодние дни в Центре скорой медицинской помощи было зафиксировано 108 вызовов в связи с алкогольной интоксикацией, из них в 44 случаях понадобилась госпитализация.

Большая часть этих вызовов касалась Тбилиси (55 обращений), а остальные распределились по регионам страны.