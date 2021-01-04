ДТП на востоке Грузии: погиб один человек

Происшествия 22:24 04.01.2021 (обновлено 22:35 04.01.2021) Получить короткую ссылку 83 0 0
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По предварительной информации, причиной смертоносной аварии стало превышение скорости
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В результате аварии в Лагодехском районе в Восточной Грузии скончался один человек, сообщает Первый канал.
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photo: AFP 2020 / GREGORY WALTON
Инцидент произошел в понедельник вечером близ деревни Нинигори (регион Кахети). По информации очевидцев, столкнулись автомобили марки Opel и Mercedes.
В результате аварии также пострадали несколько человек, их госпитализировали.
Причиной аварии стало превышение скорости. На месте работают полиция и эксперты-криминалисты, ведутся следственные действия.