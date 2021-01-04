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ДТП на востоке Грузии: погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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По предварительной информации, причиной смертоносной аварии стало превышение скорости

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В результате аварии в Лагодехском районе в Восточной Грузии скончался один человек, сообщает Первый канал.

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© photo: AFP 2020 / GREGORY WALTON
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Инцидент произошел в понедельник вечером близ деревни Нинигори (регион Кахети). По информации очевидцев, столкнулись автомобили марки Opel и Mercedes.

В результате аварии также пострадали несколько человек, их госпитализировали.

Причиной аварии стало превышение скорости. На месте работают полиция и эксперты-криминалисты, ведутся следственные действия.



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