На севере Грузии пожар - горит лес

Накануне вечером пожар был локализован, однако из-за сильного ветра на рассвете появились новые очаги

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. На территории села Ончеви Онского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) горит лес, информацию об этом распространяет мэрия муниципалитета.

По сообщению местных властей, в данный момент в деревне ведутся работы по ликвидации пожара.

❗ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევის მიმდებარე ტერიტოროაზე ხანძარია. 🚒 სოფელ ონჭევში მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო... Опубликовано ონის მუნიციპალიტეტის მერია Понедельник, 4 января 2021 г.

Накануне вечером пожар был локализован, однако из-за сильного ветра сегодня утром в селе Цола появились новые очаги.

Сейчас работы по тушению пожара возобновлены. На месте мобилизовано 45 пожарных. Площадь распространения пожара составляет около четырех гектаров.

На месте находятся руководящие лица региона и Онского муниципалитета, ситуация контролируется соответствующими службами.