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Пожарные ликвидируют очаг возгорания в лесу. Архивное фото

На севере Грузии пожар - горит лес

photo: Giorgi Kvirikashvili / FB
Происшествия
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Темы:
Крупные пожары в Грузии (50)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210105/250538534/Na-severe-Gruzii-pozhar---gorit-les-.html

Накануне вечером пожар был локализован, однако из-за сильного ветра на рассвете появились новые очаги

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. На территории села Ончеви Онского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) горит лес, информацию об этом распространяет мэрия муниципалитета.

По сообщению местных властей, в данный момент в деревне ведутся работы по ликвидации пожара.

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Опубликовано ონის მუნიციპალიტეტის მერია Понедельник, 4 января 2021 г.

Накануне вечером пожар был локализован, однако из-за сильного ветра сегодня утром в селе Цола появились новые очаги.

Сейчас работы по тушению пожара возобновлены. На месте мобилизовано 45 пожарных. Площадь распространения пожара составляет около четырех гектаров.

На месте находятся руководящие лица региона и Онского муниципалитета, ситуация контролируется соответствующими службами. 

Темы:
Крупные пожары в Грузии (50)


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