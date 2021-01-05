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Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара

В Грузии за сутки пожарные потушили 100 пожаров

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Крупные пожары в Грузии (51)
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В большинстве случаев горели колючие заросли и поля, а также нижний лесной покров. В результате спасательных работ никто не пострадал

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Грузии за последние 24 часа пожарные потушили 100 пожаров в лесах и на полях, сообщается на сайте службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

Более 500 пожарным в круглосуточном режиме полностью удалось потушить 100 пожаров из активных 105. Для ликвидации пяти очагов возгорания в настоящее время проводятся активные работы.

Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара
© Sputnik / STRINGER
На севере Грузии пожар - горит лес

По данным ведомства, на данный момент в регионе Самегрело ликвидировано 74 очага из 77, в трех ведутся работы по ликвидации.

В Раче - один из двух очагов пожара ликвидирован, на одном ведутся работы.

В Аджарии работы по локализации проходят в одном очаге, в Имерети все 18 пожаров потушены, так же как и в Гурии, где было семь пожаров.

В большинстве случаев горели колючие заросли и поля, а также нижний лесной покров. В результате спасательных работ никто не пострадал.

Как отмечается, из-за сильного ветра в нескольких местах существовала опасность распространения огня на жилой дом или лес, но пожарным удалось избежать этого.

Темы:
Крупные пожары в Грузии (51)


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