18:32 05 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0605
  • 100 RUB4.5061
  • USD3.3028
Поиск
Полиция и протестующие. Акция протеста оппозиции у верхнего входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года

В Тбилиси вновь требуют освободить Георгия Руруа и картографов Гареджи

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
176 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250312308.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210105/250541273/V-Tbilisi-vnov-trebuyut-osvobodit-Georgiya-Rurua-i-kartografov-Garedzhi.html

Рассмотрение закона "об амнистии" во втором чтении в парламенте проходит на фоне небольшой акции протеста

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Около двух десятков представителей неправительственных организаций и гражданские активисты собрались у входа в здание парламента в Тбилиси с требованием освободить т.н. политзаключенных.

Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание
© Sputnik / STRINGER
Шаг к амнистии заключенных в Грузии сделан: парламент утвердил проект в первом чтении

Рассмотрение закона "Об амнистии" в юридическом комитете и комитете по правам человека в парламенте проходит на фоне акции протеста. Ее участники требуют, чтобы амнистия коснулась совладельца главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, который отбывает наказание в Глданской тюрьме №8 за незаконное хранение, приобретение и ношение оружия, а также картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по делу о возможной передаче Азербайджану территории Грузии незаконно. Они, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

"Мы требуем немедленного освобождения политзаключенных. Потому что пока в стране будут политические репрессии и пока помилование и амнистия не будут использованы для освобождения политзаключенных, до тех пор в стране будет политический тупик. И у демократии не будет будущего", - сказал журналистам гражданский активист Ираклий Палавандишвили.

"Акция посвящена политзаключенным. Мы требуем их безусловного освобождения и осуществления соглашения от 8 марта", - сказал журналистам председатель НПО "Защити выбор" Давид Небиеридзе.

Парламент Грузии утвердил проект закона "Об амнистии" в первом чтении 31 декабря 2020 года. По законопроекту, амнистия коснется тех лиц, которые совершили преступление до 11 декабря 2020 года. Согласно процедурам, дела всех попавших под амнистию будут пересмотрены судами, после чего они выйдут на свободу.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
Не пережившие кризис: как опустела улица с ресторанами в центре Тбилиси - фото
Леса продолжают гореть на западе Грузии: три очага в районе Цаленджиха - видео
Леса продолжают гореть на западе Грузии: три очага в районе Цаленджиха - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться