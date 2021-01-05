В Тбилиси вновь требуют освободить Георгия Руруа и картографов Гареджи

Рассмотрение закона "об амнистии" во втором чтении в парламенте проходит на фоне небольшой акции протеста

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Около двух десятков представителей неправительственных организаций и гражданские активисты собрались у входа в здание парламента в Тбилиси с требованием освободить т.н. политзаключенных.

Рассмотрение закона "Об амнистии" в юридическом комитете и комитете по правам человека в парламенте проходит на фоне акции протеста. Ее участники требуют, чтобы амнистия коснулась совладельца главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, который отбывает наказание в Глданской тюрьме №8 за незаконное хранение, приобретение и ношение оружия, а также картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по делу о возможной передаче Азербайджану территории Грузии незаконно. Они, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

"Мы требуем немедленного освобождения политзаключенных. Потому что пока в стране будут политические репрессии и пока помилование и амнистия не будут использованы для освобождения политзаключенных, до тех пор в стране будет политический тупик. И у демократии не будет будущего", - сказал журналистам гражданский активист Ираклий Палавандишвили.

"Акция посвящена политзаключенным. Мы требуем их безусловного освобождения и осуществления соглашения от 8 марта", - сказал журналистам председатель НПО "Защити выбор" Давид Небиеридзе.

Парламент Грузии утвердил проект закона "Об амнистии" в первом чтении 31 декабря 2020 года. По законопроекту, амнистия коснется тех лиц, которые совершили преступление до 11 декабря 2020 года. Согласно процедурам, дела всех попавших под амнистию будут пересмотрены судами, после чего они выйдут на свободу.