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Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара

На западе Грузии остаются три активных очага пожара - спасатели борются с огнем

© Sputnik / STRINGER
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В борьбе с огнем пожарным мешает сильный ветер, однако угрозы распространения пожара на население нет

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В районе Цаленджиха (регион Самегрело-Земо Сванети) остаются три активных очага пожаров.

Спасатели тушат пожары в деревнях Накипу и Обуджи Цаленджихского муниципалитета. Есть пожары и в Мартвили, в Салхинском лесу. В основном горят кустарники.

По словам представителей упомянутых муниципалитетов, сожжено около 30 гектаров. На всех остальных очагах локализуются пожары, хотя работам мешает сильный ветер.

На данном этапе опасность распространения пожара на население отсутствует. Причина пожаров - халатность и сельскохозяйственные работы.



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