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Машина патрульной полиции

Кровавое ДТП на западе Грузии: погибла молодая женщина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2341)
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Девушка на быстрой скорости врезалась на своем легковом автомобиле в бензовоз, когда тот выезжал с автозаправочной станции

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Кутаиси-Хони (регион Имерети) погибла 28-летняя женщина, сообщает Первый канал

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ДТП на востоке Грузии: погиб один человек

По информации телеканала, девушка на высокой скорости врезалась на своем легковом автомобиле в бензовоз, когда тот выезжал с автозаправочной станции.

В результате аварии она скончалась на месте, водитель бензовоза не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

По статистике Грузии, за девять месяцев 2020 года в авариях в стране погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. На втором месте наиболее частых причин ДТП – превышение скорости, замыкает печальную тройку – несоблюдение дистанции при движении.

Темы:
Происшествия в Грузии (2341)


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