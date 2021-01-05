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На западе Грузии автомобиль насмерть сбил велосипедиста

© photo: Sputnik / Vladimir Sergeev
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2342)
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Sputnik Грузия
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Автомобиль марки Volkswagen врезался в мужчину, ехавшего на велосипеде. Тело погибшего перевезли на экспертизу

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Велосипедист погиб под колесами автомобиля на улице Гамсахурдия в городе Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2"

По информации телеканала, автомобиль марки Volkswagen врезался в мужчину, ехавшего на велосипеде. Тело погибшего перевезли на экспертизу.

Машина патрульной полиции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

По статистике Грузии, за девять месяцев 2020 года в авариях в стране погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. На втором месте наиболее частых причин ДТП – превышение скорости, замыкает печальную тройку – несоблюдение дистанции при движении.

Темы:
Происшествия в Грузии (2342)


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