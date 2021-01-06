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Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах юго--западнее Тбилиси в районе села Мамишлари в муниципалитете Цалка
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
По данным центра, землетрясение произошло в 02.26 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 59 километрах юго-западнее Тбилиси.
О разрушениях ничего не сообщается