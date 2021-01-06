Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах юго--западнее Тбилиси в районе села Мамишлари в муниципалитете Цалка

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным центра, землетрясение произошло в 02.26 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 59 километрах юго-западнее Тбилиси.

О разрушениях ничего не сообщается