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Сейсмограф

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,5

© CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi / Kinemetrics seismograph
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2343)
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах юго--западнее Тбилиси в районе села Мамишлари в муниципалитете Цалка

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным центра, землетрясение произошло в 02.26 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 59 километрах юго-западнее Тбилиси.

О разрушениях ничего не сообщается

Темы:
Происшествия в Грузии (2343)
Теги:
Землетрясение, Грузия


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