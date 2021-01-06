На западе Грузии продолжают тушить пожары

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В трех муниципалитетах в регионе Имерети продолжают тушить пожары.
До поздней ночи пожарные работали над локализацией пяти пожаров.
Как сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на администрацию региона, наиболее тяжелая ситуация была в окрестностях села Зарати Цхалтубского муниципалитета, где существовала опасность распространения огня на населенный пункт.
На месте работали более 40 пожарных, благодаря которым огонь был своевременно локализован.
На данный момент с огнем борются в Сачхере, Чиатура и Харагаули, где пожар возник в труднодоступных местах.