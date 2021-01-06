В Грузии пожары тушат в одиннадцати местах

Первые дни нового года для грузинских пожарных оказались большим испытанием – им пришлось тушить 243 пожара, 232 из них к этому времени уже потушены

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в непрерывном режиме продолжает тушить лесные и полевые пожары. К этому времени в стране ведется локализация пожаров в одиннадцати местах, сообщает служба.

В Грузии за сутки пожарные потушили 100 пожаров>>

Самегрело

Цаленджиха, село Джагира – горит нижний ярус лиственного леса. Пожар локализован. Населению ничего не угрожает. На месте мобилизовано три единицы пожарно-спасательной техники и пожарно-спасательный персонал.

© photo: Sputnik / Nika Lataria Спасатели в Самегрело ведут борьбу с пожаром

Джвари, село Мужава – горит нижний ярус лиственного леса, рядом нет населенного пункта. Из-за сложного рельефа подогнать к очагам пожарную технику не удается. Пожарные тушат огонь индивидуальными средствами. Точно такая же ситуация в селе Скури, Цаленджиха.

Мартвили, село Балда – горит нижний ярус лиственного леса. Населению ничего не угрожает, ситуация находится под контролем. Из-за труднодоступной местности тушение затруднено, огонь пожарные тушат вручную.

Имерети

Цхалтубо, село Зарати – горит нижний ярус лиственного леса, к этому времени пожар локализован. Поблизости нет населенных пунктов. За ночь на месте были мобилизованы пожарные и девять единиц пожарно-спасательной техники. Ликвидационные работы продолжаются. Ситуация находится под контролем.

Хони, село Дзедзилети – горит нижний ярус лиственного леса и кустарники. Населению ничего не угрожает, пожар уже локализован. Ситуация находится под контролем. За всю ночь на месте происшествия было мобилизовано пять единиц пожарно-спасательной техники и личный состав.

Аджария

Кеда, деревня Бзубзу – горит нижний покров лиственного леса. Пожар локализован. Поблизости нет населенного пункта. На месте мобилизованы две единицы пожарно-спасательной техники и пожарные.

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети

Они, село Ончеви и близ села Цола – горит нижний ярус смешанного леса. Поблизости нет населенного пункта. Работы по локализации продолжаются. В настоящее время на месте находится личный состав пожарных с соответствующим индивидуальным спецоборудованием.

Цагери, село Чкуми – горит нижний покров лиственного леса. Поблизости нет населенного пункта. Из-за труднопроходимой местности подогнать к очагам пожарную технику не удается. На месте находятся пожарные, они тушат пожар в ручную.

Цагери, село Лайлаши – горит нижний ярус лиственного леса на скалистой и каменистой горе. Населению ничего не угрожает. На месте работает пожарно-спасательная пехота и одна пожарная машина. Работы по локализации продолжаются.

Шида Картли

Каспи, ущелье Ркони – горит нижний ярус смешанного леса, кустарники и деревья. Рядом нет населенного пункта. Несмотря на замерзшую и поврежденную дорогу, на месте мобилизована соответствующая автотехника.

В сообщении отмечается, что за последние 48 часов по стране зарегистрировано 243 пожара, 232 из которых уже потушены. На данный момент все пожары находятся под контролем.

Вертолеты пограничной полиции Министерства внутренних дел находятся наготове и при необходимости к тушению огня будет подключена авиационная техника, хотя в настоящее время в этом нет необходимости.

Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД призывает население воздержаться от сжигания травы на полях. Сильный ветер и сухая погода в Западной Грузии мешают пожарным тушить огонь.

Горящая трава в поле и на пахотных землях может стать причиной распространения пожара как на жилые дома, так и на лес.