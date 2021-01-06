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Сотрудники патрульной полиции

Жестокое преступление в Тбилиси: молодой мужчина обвиняется в убийстве брата

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1266)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210106/250550510/Zhestokoe-prestuplenie-v-Tbilisi-molodoy-muzhchina-obvinyaetsya-v-ubiystve-brata.html

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", в случае доказательства вины обвиняемому грозит до 17 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. По обвинению в убийстве члена семьи в Тбилиси задержан 20-летний молодой человек.

Как сообщает МВД Грузии, обвиняемый был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следствием установлено, что обвиняемый во время ссоры с младшим братом нанес ему смертельное ранение холодным оружием. Скорая помощь доставила раненного в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Орудие преступления – нож – изъят в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статье 108-й УК Грузии "Умышленное убийство".

Темы:
Преступность в Грузии (1266)
Теги:
Убийство, преступность, Грузия


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