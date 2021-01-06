Пожары в Грузии тушат более 700 пожарных-спасателей

Три дня грузинские пожарные-спасатели ведут ожесточенную борьбу с пожарами, которые охватили большую часть Западной Грузии и часть Восточной. На помощь им пришла авиация

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. С пожарами на территории Грузии борются более 700 пожарных-спасателей при поддержке двух вертолетов с воздуха и более 70 пожарно-спасательной техники на суше, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в Facebook.

В Грузии пожары тушат в одиннадцати местах>>

В течение дня в регионах Рача и Шида Картли вместе с пожарными-спасателями работали два вертолета пограничной полиции. В случае необходимости они будут задействованы и завтра.

К этому времени в масштабах страны осталось восемь очагов, из них один уже локализован. В результате пожаров никто не пострадал.

В течение последних трех дней в Грузии зафиксировано 250 очагов возгорания в лесах и полях, из них 242 ликвидированы.

В ущелье Ркони (Шида Картли) после работы вертолета положение стабилизировалось, ситуация поддается контролю, пожарные-спасатели всю ночь останутся в ущелье.

В Рача-Лечхуми пожар ликвидирован в селе Чкуми. В Ончеви-Цола и Лаилаши ситуация контролируема.

В регионе Имерети ликвидированы пожары в селах Зарати и Дзедзилети. Работы по тушению продолжаются в муниципалитетах Харагаули и Чиатура.

В селе Бзубзу Кедского муниципалитета (Аджария) огонь был ликвидирован. Остались несколько небольших очагов, которые обрабатываются.

В Самегрело пожар ликвидирован в селе Джагира Цаленджихского района, селе Цкеми в Абаша и селе Балда в Мартвили. Огонь локализован в селе Джвари и Мужави. В селах Цаленджихского района Скури, Напихчово и Талери продолжаются работы по локализации огня.

Служба управления чрезвычайными ситуациями призывает граждан воздержаться от сжигания травы на полях.

В Западной Грузии сильный ветер и сухая погода, что мешает пожарным-спасателям в ликвидационных работах. Сжигание травы на полях и посевных землях может вызвать распространение пожара как на жилые дома, так и на лесные массивы, заявляют в спасательной службе.