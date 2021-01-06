Трагедия в Имерети – восьмилетняя девочка погибла от случайного выстрела

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По недосмотру взрослых в игрушках у детей оказалось пневматическое ружье, к тому же заряженное, из него и был произведен роковой выстрел
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Сачхере (регион Имерети) восьмилетняя девочка скончалась от случайного выстрела из пневматического ружья, сообщает телекомпания "Имеди".
По рассказам очевидцев, дети играли во дворе, когда один из подростков, в руках которого оказалось пневматическое ружье, случайно выстрелил. О других деталях пока не сообщается.
В МВД Грузии подтвердили факт и сообщили, что начато следствие по статье УК – причинение смерти по неосторожности.