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Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия

Трагедия в Имерети – восьмилетняя девочка погибла от случайного выстрела

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2348)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210106/250552535/Tragediya-v-Imereti--vosmiletnyaya-devochka-pogibla-ot-sluchaynogo-vystrela.html

По недосмотру взрослых в игрушках у детей оказалось пневматическое ружье, к тому же заряженное, из него и был произведен роковой выстрел

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Сачхере (регион Имерети) восьмилетняя девочка скончалась от случайного выстрела из пневматического ружья, сообщает телекомпания "Имеди".

По рассказам очевидцев, дети играли во дворе, когда один из подростков, в руках которого оказалось пневматическое ружье, случайно выстрелил. О других деталях пока не сообщается.

В МВД Грузии подтвердили факт и сообщили, что начато следствие по статье УК – причинение смерти по неосторожности.

Темы:
Происшествия в Грузии (2348)
Теги:
Сачхере, происшествия, Грузия


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