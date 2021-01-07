Грузию охватили лесные пожары: с огнем борются сотни пожарных

С начала этого года в Грузии вспыхнуло более 250 пожаров, большинство из них потушены

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. С пожарами на территории Грузии продолжают бороться 350 пожарных с помощью вертолета и около 40 единиц пожарно-спасательной техники, говорится в сообщении Службы управления чрезвычайными ситуациями.

На тушении пожара в Западной Грузии задействована авиация>>

С утра к тушению пожара в районе Они у сел Ончеви и Цола (регионе Рача-Лечхеми и Квемо Сванети) подключился вертолет пограничной полиции. Пожарные также продолжают работы по локализации пожара в селе Сакао в Они, а также в Цагери в селах Чкуми, Лаилаши и Зарагулаши.

"На всех пяти очагах в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети горит нижний ярус леса. Лесному массиву и населению не угрожает опасность. Ситуация полностью под контролем", – говорится в сообщении службы ЧС.

Работы по локализации пожара продолжаются в регионе Самегрело - Земо Сванети. Возгорание зафиксировано в городе Джвари, в районе Цаленджиха – в селах Мужава и Скури, а также в районе Чхороцку – в селе Напичхаво.

К этому времени сильное задымление наблюдается только в Скури, что вызвано возгоранием листьев. Ситуация под контролем. На остальных двух очагах осталось несколько дымящих точек.

На данном этапе нет необходимости подключения вертолета в регионе Шида Картли, однако он в готовности и в случае необходимости будет подключен к работам, отметили в службе ЧС. Пожар в районе Каспи в ущелье Ркони в 11 километрах от населенного пункта. Близ очагов возгорания находится пожарная техника и пожарные-спасатели продолжают работы по локализации.

С 4 января в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии зафиксировано 257 сообщений в связи с пожарами, из них 248 ликвидированы.

Служба управления чрезвычайными ситуациями призывает граждан воздержаться от сжигания травы на полях.

В Западной Грузии сильный ветер и сухая погода, что мешает пожарным-спасателям в ликвидационных работах. Сжигание травы на полях и посевных землях может вызвать распространение огня как на жилые дома, так и на лесные массивы, заявляют в спасательной службе.