12:27 08 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0713
  • 100 RUB4.4824
  • USD3.3001
Поиск
Патрульная полиция

В Грузии задержан мошенник, продававший чужие автомобили на запчасти

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
Получить короткую ссылку
180 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/03/250527796.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210108/250562905/V-Gruzii-zaderzhan-moshennik-prodavavshiy-chuzhie-avtomobili-na-zapchasti-.html

Пять незаконно присвоенных мужчиной автомобилей уже нашли, остальные полиции еще предстоит разыскать

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии.

Правоохранители задержали 30-летнего мошенника на основании решения судьи.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Виза в США за 17 тысяч долларов – в Грузии задержаны мошенники

Следствие установило, что в прошлом году, 25 октября, обвиняемый вместе со своим сообщником разобрали чужой автомобиль на запчасти и продали их. Автомобиль марки Toyota Prius им передали на основании устного соглашения.

В результате проведенных комплексных следственных мероприятий полиция задержала одного преступника 20 ноября 2020 года, а второго – 4 января 2021 года.

Разобранный автомобиль сотрудники МВД нашли в Тбилиси на улице Кварели и изъяли в качестве улики.

Следствие установило, что задержанные также незаконно присвоили автомобили, принадлежащие другим гражданам, с помощью аналогичной мошеннической схемы. Пять таких автомобилей были найдены и изъяты следствием.

Полиция продолжает следственные мероприятия по установлению местонахождения других транспортных средств и изъятию их в качестве улик.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

Теги:
Грузия, полиция


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественская служба в храме Самеба - фото верующих в масках
Необычное “Алило”: священники объехали город на машинах - видео
Необычное "Алило": священники объехали город на машинах – видео
Какие зарплаты у работающих в Грузии - данные статистики
Какие зарплаты у работающих в Грузии – данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться