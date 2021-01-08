В Грузии задержан мошенник, продававший чужие автомобили на запчасти

Пять незаконно присвоенных мужчиной автомобилей уже нашли, остальные полиции еще предстоит разыскать

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, говорится в сообщении МВД Грузии.

Правоохранители задержали 30-летнего мошенника на основании решения судьи.

Следствие установило, что в прошлом году, 25 октября, обвиняемый вместе со своим сообщником разобрали чужой автомобиль на запчасти и продали их. Автомобиль марки Toyota Prius им передали на основании устного соглашения.

В результате проведенных комплексных следственных мероприятий полиция задержала одного преступника 20 ноября 2020 года, а второго – 4 января 2021 года.

Разобранный автомобиль сотрудники МВД нашли в Тбилиси на улице Кварели и изъяли в качестве улики.

Следствие установило, что задержанные также незаконно присвоили автомобили, принадлежащие другим гражданам, с помощью аналогичной мошеннической схемы. Пять таких автомобилей были найдены и изъяты следствием.

Полиция продолжает следственные мероприятия по установлению местонахождения других транспортных средств и изъятию их в качестве улик.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.