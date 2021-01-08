В Грузии 500 спасателей тушат пожар на семи локациях

Больше всего очагов возгорания в Самегрело, где из четырех очагов до сих пор не удалось локализовать три

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В разных регионах Грузии пожарные-спасатели продолжают тушить лесные и полевые пожары, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

В течение минувшей ночи сотрудники Службы осуществляли мониторинг на семи очагах возгорания в лесах и полях.

"Ни в одном из них осложнений не было. На рассвете спасатели продолжили работу по всем направлениям. К этому времени ситуация везде под контролем и население вне опасности. В результате лесных и полевых пожаров никто не пострадал", – говорится в сообщении Службы.

Из семи очагов возгорания три локализованы, там ведутся ликвидационные работы. Пожары остаются в регионах Самегрело, Рача-Лечхуми и Шида Картли.

Больше всего очагов возгорания в Самегрело. Из четырех очагов до сих пор не удалось локализовать три – в селах Скури и Пахулани Цаленджихского муниципалитета, а также в селе Добаразени в Мартвили.

Два очага остаются в регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Пожар в Ончеви-Цола Онского муниципалитета почти ликвидирован, а в селе Абари Амболаурского муниципалитета пожарные все еще пытаются локализовать его.

В Они остается вертолет погранполиции. В случае необходимости он подключится к процессу тушения.

Практически ликвидированы пожары на всех очагах в регионе Шида Картли.

В Западной Грузии лесные пожары продолжаются почти неделю. Сильный ветер и сухая погода мешают пожарным-спасателям в ликвидационных работах. В спасательной службе напоминают, что сжигание травы на полях и посевных землях может вызвать распространение пожара как на жилые дома, так и на лесные массивы.