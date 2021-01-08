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Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция оцепила территорию у здания, где произошла трагедия. Полицейская лента

Убийство на западе Грузии: молодого мужчину нашли с перерезанным горлом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (235)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210108/250564036/Ubiystvo-na-zapade-Gruzii-molodogo-muzhchinu-nashli-s-pererezannym-gorlom.html

Соседи характеризуют погибшего мужчину как честного и порядочного человека, который ни с кем не враждовал

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Молодой мужчина в возрасте около 35 лет был найден недалеко от своего дома в Сенакском муниципалитете (регион Самегрело-Земо-Сванети) с перерезанным горлом, сообщает телеканал Imedi.

Сотрудники патрульной полиции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации телеканала, случай произошел в селе Старый Сенаки. Тело мужчины рядом с домом обнаружил отец. У убитого были ранения в области шеи, нанесенные канцелярским ножом.

По словам соседей, они не имеют представления, что могло произойти. Погибшего мужчину они характеризуют как честного и порядочного, который ни с кем не враждовал.

На данный момент тело перевезено на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которое наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет. Однако есть вероятность того, что статься будет переквалифицирована. В селе не исключают, что мужчина мог покончить с собой.

Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (235)
Теги:
Грузия, Убийство


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