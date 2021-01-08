Убийство на западе Грузии: молодого мужчину нашли с перерезанным горлом

Соседи характеризуют погибшего мужчину как честного и порядочного человека, который ни с кем не враждовал

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Молодой мужчина в возрасте около 35 лет был найден недалеко от своего дома в Сенакском муниципалитете (регион Самегрело-Земо-Сванети) с перерезанным горлом, сообщает телеканал Imedi.

По информации телеканала, случай произошел в селе Старый Сенаки. Тело мужчины рядом с домом обнаружил отец. У убитого были ранения в области шеи, нанесенные канцелярским ножом.

По словам соседей, они не имеют представления, что могло произойти. Погибшего мужчину они характеризуют как честного и порядочного, который ни с кем не враждовал.

На данный момент тело перевезено на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которое наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет. Однако есть вероятность того, что статься будет переквалифицирована. В селе не исключают, что мужчина мог покончить с собой.