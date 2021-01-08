23:20 08 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0713
  • 100 RUB4.4824
  • USD3.3001
Поиск
Патрульная полиция и эксперты - криминалисты

Обвиняемый в убийстве брата житель Грузии будет ждать приговора в тюрьме

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2350)
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0c/250324879.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210108/250564450/Obvinyaemyy-v-ubiystve-brata-zhitel-Gruzii-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme.html

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи", которая грозит тюремным заключением на срок от 13 до 17 лет

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд разделил ходатайство прокуратуры и избрал для обвиняемого в убийстве брата меру пресечения в виде лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Сотрудники патрульной полиции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Жестокое преступление в Тбилиси: молодой мужчина обвиняется в убийстве брата

Следствие установило, что вечером 6 января 2021 года между братьями возник конфликт, когда те находились в своем доме. С целью умышленного убийства один из братьев ударил второго ножом в грудь, тем самым нанеся смертельно опасное ранение. Скорая помощь доставила раненого в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Полиция задержала обвиняемого в тот же день.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи", которая грозит тюремным заключением на срок от 13 до 17 лет.

Как сообщает Генеральная прокуратура, следствие по делу продолжается.

Темы:
Происшествия в Грузии (2350)
Теги:
Грузия, Убийство


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться