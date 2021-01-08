Обвиняемый в убийстве брата житель Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи", которая грозит тюремным заключением на срок от 13 до 17 лет

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд разделил ходатайство прокуратуры и избрал для обвиняемого в убийстве брата меру пресечения в виде лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Следствие установило, что вечером 6 января 2021 года между братьями возник конфликт, когда те находились в своем доме. С целью умышленного убийства один из братьев ударил второго ножом в грудь, тем самым нанеся смертельно опасное ранение. Скорая помощь доставила раненого в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Полиция задержала обвиняемого в тот же день.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи", которая грозит тюремным заключением на срок от 13 до 17 лет.

Как сообщает Генеральная прокуратура, следствие по делу продолжается.