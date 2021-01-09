Семейный конфликт на западе Грузии закончился трагедией - сын убил отца

Перед жутким убийством между членами одной семьи - 35-летним мужчиной и его 62-летним отцом - произошла ссора, сообщают СМИ

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Сын убил отца и после пытался покончить собой в районе Чхороцку в регионе Самегрело–Земо Сванети, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, между 35-летним мужчиной и его 62-летним отцом произошла ссора.

Сына доставили в больницу, и его жизни ничто не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".