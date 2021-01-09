Семейный конфликт на западе Грузии закончился трагедией - сын убил отца

Перед жутким убийством между членами одной семьи - 35-летним мужчиной и его 62-летним отцом - произошла ссора, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Сын убил отца и после пытался покончить собой в районе Чхороцку в регионе Самегрело–Земо Сванети, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, между 35-летним мужчиной и его 62-летним отцом произошла ссора.
Сына доставили в больницу, и его жизни ничто не угрожает.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".
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