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Домашнее насилие

Семейный конфликт на западе Грузии закончился трагедией - сын убил отца

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Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2352)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210109/250569408/Semeynyy-konflikt-na-zapade-Gruzii-zakonchilsya-tragediey---syn-ubil-ottsa.html

Перед жутким убийством между членами одной семьи - 35-летним мужчиной и его 62-летним отцом - произошла ссора, сообщают СМИ

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Сын убил отца и после пытался покончить собой в районе Чхороцку в регионе Самегрело–Земо Сванети, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, между 35-летним мужчиной и его 62-летним отцом произошла ссора.

Сына доставили в больницу, и его жизни ничто не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Темы:
Происшествия в Грузии (2352)


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