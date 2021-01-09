На границе с Азербайджаном перехвачены контрабандные лекарства

Перед жутким убийством между членами одной семьи - 35-летним мужчиной и его 62-летним отцом - произошла ссора, сообщают СМИ

Минувший 2020 год был тяжелым, но довольно плодотворным для многих деятелей культуры и искусства Грузии. Для одних он стал вызовом, трамплином, челленджем, для других - уникальной возможностью, шансом вырваться вперед и заявить о себе