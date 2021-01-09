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КПП на грузино-азербайджанской границе. Красный мост

На границе с Азербайджаном перехвачены контрабандные лекарства

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210109/250569748/Na-granitse-s-Azerbaydzhanom-perekhvacheny-kontrabandnye-lekarstva-.html

Мужчина пытался провести контрабандой всего 313 пакетов медицинских препаратов 19 различных наименований. В настоящее время по факту проводится разбирательство

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. На границе с Азербайджаном таможенники перехватили контрабандный груз лекарств, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

Отмечается, что в ходе досмотра грузового автомобиля на таможенном пункте "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе водитель транспортного средства, гражданин Азербайджана, заявил об отсутствии какого-либо скрытого от таможенного декларирования груза. Но тщательный осмотр таможенников салона грузовика выявил скрытые в пустотах потолка различные лекарственные средства.

Всего мужчина пытался провести контрабандой 313 пакетов медицинских препаратов 19 наименований. По факту проводится разбирательство.



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