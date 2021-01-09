На границе с Азербайджаном перехвачены контрабандные лекарства

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. На границе с Азербайджаном таможенники перехватили контрабандный груз лекарств, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.
Отмечается, что в ходе досмотра грузового автомобиля на таможенном пункте "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе водитель транспортного средства, гражданин Азербайджана, заявил об отсутствии какого-либо скрытого от таможенного декларирования груза. Но тщательный осмотр таможенников салона грузовика выявил скрытые в пустотах потолка различные лекарственные средства.
Всего мужчина пытался провести контрабандой 313 пакетов медицинских препаратов 19 наименований. По факту проводится разбирательство.