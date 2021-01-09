Грузия в огне: в стране бушуют шесть лесных пожаров

Всего в тушении пожаров принимают участие 500 пожарных. На данным этапе из шести очагов три уже локализовано

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. К субботе, 9 января, в Грузии зафиксировано шесть лесных пожаров в разных районах страны, говорится в сообщении на сайте службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным службы ЧС, за последнюю ночь в Грузии вспыхнули еще два пожара – один в регионе Имерети, второй в регионе Самегрело–Земо Сванети.

В Имерети, у села Вакиса Сачхерского района горит листва в лесу. Угрозы распространения огня на населенный пункт нет.

А вот в регионе Самегрело загорелись кустарники в районе села Балда в Мартвильском районе, неподалеку от места, где несколько дней назад уже бушевал пожар.

Продолжают гореть леса у села Доберазени, в двух местах у села Скура в районе Цаленджиха, а также в ущелье Ркони, у районе Шида Картли.

Всего в тушении пожаров принимают участие 500 пожарных. На данным этапе из шести очагов три уже локализовано.

Служба ЧС призывает население не жечь траву на полях, особенно на западе Грузии, где сейчас бушуют сильные ветра, которые могут вызвать быстрое распространение огня.