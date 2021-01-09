Лесные пожары в Грузии: обнаружен новый очаг возгорания

Служба ЧС призывает население не жечь траву на полях, особенно на западе Грузии, где сейчас бушуют сильные ветры, которые могут вызвать быстрое распространение огня

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Пять из шести лесных пожаров удалось потушить к концу дня пожарным в Грузии, однако в стране появился новый очаг возгорания, говорится в сообщении на сайте Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным службы ЧС, спасатлям удалось ликвидировать пожары у села Вакиса Сачхерского района в регионе Имерети, в ущелье Ркони в регионе Шида Картли, два пожара у села Скури и в селе Балда в регионе Самегрело–Земо Сванети.

На данный момент пожар продолжает бушевать в селе Доберазени в регионе Самегрело-Земо Сванети и появился новый очаг в Гурии. В Гурии, у села Мамати горит листва в лесу, но угрозы распространения на жилые дома нет.

Служба ЧС призывает население не жечь траву на полях, особенно на западе Грузии, где сейчас бушуют сильные ветры, которые могут вызвать быстрое распространение огня