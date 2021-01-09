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Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви

Лесные пожары в Грузии: обнаружен новый очаг возгорания

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Происшествия
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Темы:
Крупные пожары в Грузии (53)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210109/250572442/Lesnye-pozhary-v-Gruzii-obnaruzhen-novyy-ochag-vozgoraniya.html

Служба ЧС призывает население не жечь траву на полях, особенно на западе Грузии, где сейчас бушуют сильные ветры, которые могут вызвать быстрое распространение огня

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Пять из шести лесных пожаров удалось потушить к концу дня пожарным  в Грузии, однако в стране появился новый очаг возгорания, говорится в сообщении на сайте Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным службы ЧС, спасатлям удалось ликвидировать пожары у села Вакиса Сачхерского района в регионе Имерети, в ущелье Ркони в регионе Шида Картли, два пожара у села Скури и в селе Балда в регионе Самегрело–Земо Сванети.

На данный момент пожар продолжает бушевать в селе Доберазени в регионе Самегрело-Земо Сванети и появился новый очаг в Гурии. В Гурии, у села Мамати горит листва в лесу, но угрозы распространения на жилые дома нет.

Служба ЧС призывает население не жечь траву на полях, особенно на западе Грузии, где сейчас бушуют сильные ветры, которые могут вызвать быстрое распространение огня

Темы:
Крупные пожары в Грузии (53)


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