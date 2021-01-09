Акция против запаха рыбы в Поти закончилась арестами

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Ежегодная акция активистов против запаха рыбы в приморском городе Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) завершилась арестами, задержано три человека, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, активисты сначала пришли к зданию мэрии города и потребовали встречи с мэром. Однако мэрия никак не отреагировала на их призывы.
К вечеру участники акции уже переместились к дому мэра, где между ними и соседями главы города произошла потасовка. В дело вмешалась полиция и задержала трех активистов за мелкое хулиганство.
Между тем, участники акции продолжают протестовать, утверждая, что в городе нет чистого воздуха из-за рыбных заводов в черте Поти.
Всего в Поти функционирует четыре завода по переработке рыбы. У них есть лицензии на ловлю рыбы на период до 2026 года. Владельцы заводов утверждают, что все заводы оснащены фильтрами.
Проблема с распространением запаха рыбы по городу стоит уже не первый год. Особенно актуальна эта тема в период ловли европейского анчоуса.