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Патрульная полиция

Акция против запаха рыбы в Поти закончилась арестами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210109/250572516/Aktsiya-protiv-zapakha-ryby-v-Poti-zakonchilas-arestami.html

Проблема с распространением запаха рыбы по городу остро стоит уже не первый год. Особенно актуальна эта тема в период ловли европейского анчоуса

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Ежегодная акция активистов против запаха рыбы в приморском городе Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) завершилась арестами, задержано три человека, сообщает Первый канал.

Пробка в час пик на набережной Куры в районе Ортачала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным телеканала, активисты сначала пришли к зданию мэрии города и потребовали встречи с мэром. Однако мэрия никак не отреагировала на их призывы.

К вечеру участники акции уже переместились к дому мэра, где между ними и соседями главы города произошла потасовка. В дело вмешалась полиция и задержала трех активистов за мелкое хулиганство.

Между тем, участники акции продолжают протестовать, утверждая, что в городе нет чистого воздуха из-за рыбных заводов в черте Поти.

Всего в Поти функционирует четыре завода по переработке рыбы. У них есть лицензии на ловлю рыбы на период до 2026 года. Владельцы заводов утверждают, что все заводы оснащены фильтрами.

Проблема с распространением запаха рыбы по городу стоит уже не первый год. Особенно актуальна эта тема в период ловли европейского анчоуса. 

 



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