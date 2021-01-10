Год, потрясший Грузию – самые громкие проишествия и преступления 2020 года

Оборвавшиеся жизни, жуткие убийства, потерявшиеся дети - чего только не перенесла Грузия за 2020 год. Некоторые дела после долгих расследований и судебных заседаний все же закрылись, остальные тянутся и по сей день, сотрясая общественность своей жестокостью

Прошедший год стало настоящей проверкой на стойкость для жителей Грузии. Практически еженедельно общество сотрясали шокирующие известия о гибели или исчезновении молодых людей и, к сожалению, детей. Часть дел удалось расследовать и довести до конца, другие завершатся лишь в 2021 году. Sputnik Грузия рассказывает о самых резонансных.

Июнь: Георгий Шакарашвили

Новость об исчезновении 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили появилась в СМИ днем 19 июня. В течение 4-х дней вся страна следила за поисками подростка в городе Мцхета. 22 июня в реке Арагви спасатели обнаружили тело юноши. Десятки версий, 17 задержанных, ложные показания свидетелей и сострадание сотен тысяч людей сделали это дело самым резонансным в 2020 году.

photo : FC Saburtalo Academy / FB Футболист ФК "Сабуртало" Георгий Шакарашвили

По версии следствия, Арчил Гагнидзе, Николоз Ревазишвили, Вахтанг Чиковани и двое несовершеннолетних З.Х и А.К. виновны в убийстве Георгия Шакарашвили, которое произошло 19 июня. Обвиняемые жестоко избили молодого человека, а потом, как установила экспертиза, еще живого бросили в воду.

Суд все-таки успел вынести один обвинительный приговор по делу Шакарашвили в 2020-м. Речь идет о наказании для пяти несовершеннолетних, которых обвиняют в организации и участии в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы.

Трое из пяти несовершеннолетних приговорены к лишению свободы на срок пять лет и три месяца, один - на три года и девять месяцев, а двоих суд приговорил на шесть лет и девять месяцев. Остальные обвиняемые ждут приговора.

Июнь: облил бензином из ревности

В ночь на 30 июня 2020 года в Тбилиси 23-летний молодой человек решил жестоко наказать свою девушку. Поздно вечером он силой вытащил ее из дома. На почве ревности подверг жертву вначале словесному и физическому насилию, а затем облил бензином и поджег.

После содеянного преступник скрылся с места преступления, а 24-летняя жертва была доставлена в шоковом состоянии и с многочисленными ожогами в клинику. Она получила ожог 37% поверхности тела.

Полиция задержала преступника по горячим следам в селе Патардзеули в Кахети. Его обвинили в попытке умышленного убийства. Обвиняемый не признал вины и даже рассчитывал выйти под залог в 20 тысяч лари, но этого не произошло - он ожидает приговора в тюрьме.

Что касается девушки, то она по сей день проходит курс реабилитации и с ужасом вспоминает детали той ночи.

Июль: Илья Пилпани

Утром 18 июля Илья Пилпани уехал из дома кататься на велосипеде. В последний раз мальчика видели в деревне Ленджери. Мальчик приехал к родственникам в Сванети на каникулы из Алматы. Визит в Грузию затянулся на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19 и отмены авиасообщения.

Сообщение о пропаже подростка в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 19 июля. С тех пор Илью Пилпани никто не видел. Следствие до сих пор продолжается, работают спасатели и полиция. Разрабатываются всевозможные версии, объявлен международный розыск. Особое внимание уделяется районам Верхней Сванети: Ленджери, Местия, трасса Местия-Джвари, где мальчика видели в последний раз.

© Sputnik / Anna Anastasiadi Объявление о розыске пропавшего Ильи Пилпани

Родители мальчика назначили вознаграждение в размере 50 тысяч лари тому, кто предоставит хотя бы какую-нибудь информацию об Илье. По их словам, регулярно поступают сообщения, что в различных регионах страны видели похожего мальчика, но ни в одном случае не подтвердилось, что это был Илья. На счастливый исход и возвращение Ильи Пилпани надеется вся Грузия.

Июль: Тамар Бачалиашвили

Cильно потрясло Грузию и дело Тамар Бачалиашвили. 23-летнюю программистку нашли мертвой после пяти дней поисков 22 июля в ее же машине, в 65 километрах от Тбилиси, в районе Тетрицкаро.

С первых дней следствия семья девушки выдвигала свои версии случившегося, всячески опровергая самоубийство дочери.

В СМИ то и дело появлялись скандальные заявления. Якобы Бачалиашвили случайно обнаружила секретные файлы и ее "пришлось убрать" силовым структурам. Однако ни одна из версий не подтвердилась.

В ходе следствия было опрошено более 600 человек, проведены десятки экспертиз, несколько следственных экспериментов, обработаны и проанализированы сотни часов видеозаписей, телефонных операций, восстановлена и изучена вся информация с телефона и личного компьютера Бачалиашвили.

Следствие велось по двум статьям - "незаконное лишение свободы" и "доведение до самоубийства". Но в середине декабря прокуратура Грузии провела специальный брифинг, на котором сообщила детали расследования и закрыла дело о гибели Бачалиашвили. Было установлено, что никто не причинял вреда здоровью Тамар и она покончила жизнь самоубийством, приняв горсть таблеток.

Август: истязаемый отцом подросток

В Терджольском муниципалитете 23 августа было обнаружено тело 11-летнего подростка, который, по предварительной версии, повесился на дереве во дворе своего дома, не вынеся систематических издевательств отца. Мужчина был сразу же задержан полицией. Уже спустя несколько недель следствие пришло к шокирующему заключению: отец бесчеловечно обращался с сыном.

Находясь под воздействием алкоголя, он избивал ребенка, обещал сжечь дом и все дорогие мальчику вещи. Он также угрожал своей жене, которая около 10 лет назад уехала на заработки за границу и содержала семью в Грузии. Мужчина постоянно требовал все больше и больше денег, угрожая женщине убить сына.

Отцу было предъявлено обвинение по трем статьям "доведение до самоубийства", "систематическое насилие и унижение члена семьи в присутствии несовершеннолетнего" и "бесчеловечное обращение с несовершеннолетним".

В качестве меры пресечения для обвиняемого суд избрал тюремное заключение. Слушания по делу продолжатся в 2021 году.

Август: утопленники из клуба "Баухаус"

В социальной сети Facebook на странице сотрудников тбилисского бара "Баухаус" 15 августа появилась публикация о пропаже двух молодых людей, также сотрудников бара. В течение двух дней полиция и спасатели вели поиски пропавших.

Георгий Шаламберидзе и Байя Беруашвили пропали утром, 15 августа. На рассвете они закончили работу и вместе вышли из бара. В последний раз знакомые видели молодых людей недалеко от Дома юстиции. Перед тем как покинуть здание, они оставили в баре личные вещи – сумку, мобильный телефон, кошелек.

Тем же вечером о пропаже молодых людей уведомили МВД Грузии.

17 августа водолазы обнаружили в реке Мтквари недалеко от вышеупомянутого Дома юстиции вначале тело молодого человека, а затем девушки. Изначально расследование велось по статье "незаконное лишение свободы", однако вскоре дело было закрыто. Следствие установило, что молодые люди покончили жизнь самоубийством.