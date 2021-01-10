Лесные пожары в Грузии – работа по ликвидации проходит в режиме нон-стоп

Накануне утром в разных регионах Грузии было зафиксировано сразу шесть очагов, в тушении принимали участие более 500 пожарных

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. За ночь грузинским пожарным удалось потушить два лесных пожара в селе Мамати (регион Гурия) и в Аспиндзском муниципалитете ( регион Самцхе Джавахети), сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным службы, пожарным осталось ликвидировать только один очаг в регионе Самегрело - Земо Сванети. В селе Доберазени к утру пожар локализован и ведутся работы по его ликвидации.

Сильный ветер и сухая погода в Западной Грузии мешают пожарным в тушении огня.

Накануне утром в разных регионах Грузии было зафиксировано сразу шесть очагов. В тушении принимали участие более 500 пожарных.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД призывает население воздержаться от сжигания травы на полях и пашнях. Горящая трава может вызвать быстрое распространение огня и создать угрозу для жилых домов.