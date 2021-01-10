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Руки в наручниках. Задержание преступника

Полиция раскрыла убийство на западе Грузии - обвиняемый признал вину

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1267)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210110/250577707/Politsiya-raskryla-ubiystvo-na-zapade-Gruzii---obvinyaemyy-priznal-vinu.html

Обвиняемый ранил из ружья своего 57-летнего соседа, который скончался после поступления в больницу

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сотрудникам полиции Имерети, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети по горячим следам удалось задержать обвиняемого в умышленном убийстве соседа молодого мужчину, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Следствие установило, что 9 января в селе Вардзиа Харагаульского муниципалитета обвиняемый ранил из ружья своего 57-летнего соседа, который скончался после поступления в больницу.

Полиция задержала обвиняемого в течение нескольких часов после происшествия. В качестве доказательства изъяли охотничье ружье. Задержанный уже признал себя виновным.

Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии – "умышленное убийство", согласно которой преступнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Темы:
Преступность в Грузии (1267)
Теги:
преступность, Грузия


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