Полиция раскрыла убийство на западе Грузии - обвиняемый признал вину

Обвиняемый ранил из ружья своего 57-летнего соседа, который скончался после поступления в больницу

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сотрудникам полиции Имерети, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети по горячим следам удалось задержать обвиняемого в умышленном убийстве соседа молодого мужчину, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Следствие установило, что 9 января в селе Вардзиа Харагаульского муниципалитета обвиняемый ранил из ружья своего 57-летнего соседа, который скончался после поступления в больницу.

Полиция задержала обвиняемого в течение нескольких часов после происшествия. В качестве доказательства изъяли охотничье ружье. Задержанный уже признал себя виновным.

Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии – "умышленное убийство", согласно которой преступнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.