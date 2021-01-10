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В Тбилиси подросток разбился, выпав с шестого этажа

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2355)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210110/250578738/V-Tbilisi-podrostok-razbilsya-vypav-s-shestogo-etazha.html

Сразу после трагедии в клинику был доставлен отец подростка, которому почувствовал себя плохо после случившегося

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Тбилиси в спальном районе Глдани подросток выпал с шестого этажа многоэтажного жилого домов, информацию подтверждают в МВД Грузии.

Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия
© Sputnik / STRINGER
Молодой мужчина в Кутаиси упал с девятого этажа и скончался

Пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Грузии – "доведение до самоубийства".

По данным телеканала Mtavari, погибшему было 16 лет. Сразу после трагедии в клинику был доставлен отец подростка, которому почувствовал себя плохо после случившегося.

Темы:
Происшествия в Грузии (2355)


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