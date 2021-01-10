В Тбилиси подросток разбился, выпав с шестого этажа

Сразу после трагедии в клинику был доставлен отец подростка, которому почувствовал себя плохо после случившегося

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Тбилиси в спальном районе Глдани подросток выпал с шестого этажа многоэтажного жилого домов, информацию подтверждают в МВД Грузии.

Пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Грузии – "доведение до самоубийства".

По данным телеканала Mtavari, погибшему было 16 лет. Сразу после трагедии в клинику был доставлен отец подростка, которому почувствовал себя плохо после случившегося.