В Тбилиси подросток разбился, выпав с шестого этажа

Происшествия
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/10/250355470.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210110/250578738/V-Tbilisi-podrostok-razbilsya-vypav-s-shestogo-etazha.html
Сразу после трагедии в клинику был доставлен отец подростка, которому почувствовал себя плохо после случившегося
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Тбилиси в спальном районе Глдани подросток выпал с шестого этажа многоэтажного жилого домов, информацию подтверждают в МВД Грузии.
Пострадавший скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Грузии – "доведение до самоубийства".
По данным телеканала Mtavari, погибшему было 16 лет. Сразу после трагедии в клинику был доставлен отец подростка, которому почувствовал себя плохо после случившегося.