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Пожарные спасатели на тушении пожара. Горит торговый объект в районе Глдани

Пожар вспыхнул в торговом центре на окраине Тбилиси

photo : Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Крупные пожары в Грузии (54)
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Пожарным удалось своевременно локализовать огонь и избежать распространения огня. Они спасли больше 50% товара

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В тбилисском торговом центре "Чемпион", расположенном у станции метро "Ахметели" в поселке Мухиани, вспыхнул пожар, который уже ликвидирован, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в Facebook.

На месте происшествия на улице Гобронидзе работала 21 пожарно-спасательная бригада. В результате пожара никто не пострадал.

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Опубликовано საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური / Emergency Management Service Воскресенье, 10 января 2021 г.

Огонь был распространен на двух плотно связанных друг с другом зданиях, в которых были размещены разные склады и цеха. Была опасность распространения огня на близлежащую газозаправочную станцию, однако пожарные своевременно пресекли возможность опасности взрыва.

Пожарным удалось своевременно локализовать огонь и избежать его распространения. Они спасли больше 50% товара. Во время работ по тушению огня пожарные в здании нашли щенка, которого тоже удалось спасти.

К этому времени на месте остаются несколько пожарно-спасательных бригад с целью мониторинга ситуации.

Темы:
Крупные пожары в Грузии (54)


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