Пожар вспыхнул в торговом центре на окраине Тбилиси

Пожарным удалось своевременно локализовать огонь и избежать распространения огня. Они спасли больше 50% товара

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В тбилисском торговом центре "Чемпион", расположенном у станции метро "Ахметели" в поселке Мухиани, вспыхнул пожар, который уже ликвидирован, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в Facebook.

На месте происшествия на улице Гобронидзе работала 21 пожарно-спасательная бригада. В результате пожара никто не пострадал.

Огонь был распространен на двух плотно связанных друг с другом зданиях, в которых были размещены разные склады и цеха. Была опасность распространения огня на близлежащую газозаправочную станцию, однако пожарные своевременно пресекли возможность опасности взрыва.

Пожарным удалось своевременно локализовать огонь и избежать его распространения. Они спасли больше 50% товара. Во время работ по тушению огня пожарные в здании нашли щенка, которого тоже удалось спасти.

К этому времени на месте остаются несколько пожарно-спасательных бригад с целью мониторинга ситуации.