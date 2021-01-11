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Мцхетский региональный суд. Слушается дело об убийстве Шакарашвили

Троих фигурантов дела об убийстве футболиста Георгия Шакарашвили освободили под залог

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Судья Тбилисского городского суда поддержал ходатайство адвокатов об освобождении задержанного под залог в тысячу лари

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Троим фигурантам дела об убийстве 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили – Сабе Гогшелидзе, Сабе Чхартишвили и Ираклию Цакадзе – изменили меру пресечения на залог.

Судья Тбилисского городского суда Лавренти Маглакелидзе поддержал ходатайство адвокатов об освобождении задержанного под залог в тысячу лари.

Эти трое из восьми человек, арестованных по делу Шакарашвили, обвиняются в насилии (эпизод драки на даче), а также в умышленном нанесении незначительных телесных повреждений, а остальные обвиняются в насилии, организации и участии в насилии.

В понедельник, 11 января, заключение медицинской комиссии еще раз подтвердило факт убийства Шакарашвили и применение к нему физического насилия до убийства, говорится в распространенном сообщении прокуратуры Грузии.

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Дело Шакарашвили – одно из самых резонансных дел 2020 года, расследование которого продолжается по сей день.

Новость об исчезновении 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили появилась в СМИ днем 19 июня. В течение 4 дней вся страна следила за поисками подростка в городе Мцхета. 22 июня в реке Арагви спасатели обнаружили тело юноши. 

На сегодняшний день дело Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, приговор которым уже вынесен, три эпизода драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство молодого человека.

Всего по делу проходят 17 человек. В эпизоде, который касается убийства, фигурируют пятеро из 17 обвиняемых – из них двое несовершеннолетние. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где он захлебнулся.



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